Украинские войска за утро выпустили по ДНР 16 снарядов и 3 мины

Утром 1 июля Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Новобахмутовку на территории Донецкой Народной Республики. Они выпустили 16 артиллерийских снарядов среднего и крупного калибра, а также три мины. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

С вечера было тихо, за ночь не зафиксировали ни одного обстрела. Однако в 03:40 боевики нанесли первый удар по Пантелеймоновке, использовав четыре снаряда калибром 152 миллиметра. В 04:00 они обстреляли пятью снарядами калибром 155 миллиметров Новобахмутовку.

В 06:30 украинские военные атаковали Ясиноватую и Пантелеймонову. Они выпустили три мины калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра. Спустя 15 минут ВСУ обстреляли Ясиноватую четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра.

Огонь вели из Авдеевки, Новгородского и Ласточкино.