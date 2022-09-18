Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 200 снарядов | 360°

Спецоперация 18 сентября 2022, 10:21 Поделиться Telegram

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Viber Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 200 снарядов ДНР в СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по республике 211 снарядов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины 45 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 211 снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в своем Telegram-канале.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — уточнили в публикации.

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Украинские войска применяли артиллерию калибром 152 и 155 миллиметров, а также танки и минометы с 120-миллиметровыми снарядами.

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Под огнем оказалось восемь населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка, Докучаевск.

Утром 18 сентября ВСУ атаковали Донецк. Под огнем националистов оказался Петровский район города, всего они выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. В результате ночного обстрела погибла женщина, в Ворошиловском районе получил ранения мужчина.

Народная милиция ДНР и Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки более 20 военнослужащих ВСУ.

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