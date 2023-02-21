Спецоперация 21 февраля 2023, 12:17 Украинские войска за сутки потеряли до 70 бойцов на Купянском направлении Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении до 70 бойцов ВСУ Сайт президента Украины

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Вооруженные силы России ударили по подразделениям националистов на Купянском направлении. За сутки там погибли до 70 украинских военнослужащих, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Группировка войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии нанесено подразделениям Вооруженных сил Украины поражение у населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.и Погибли до 70 украинских бойцов, ВСУ также потеряли танк, две боевые бронемашины, три авто, РСЗО «Град», гаубица Д-20, американскую гаубицу М777.

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На Краснолиманском направлении погибли более 200 украинских военных, на Донецком — свыше 170. На Херсонском направлении ударили по складу боеприпасов, вывели из строя гаубицу «Акация», две «Гвоздики» и радиолокационную станцию AN/TPQ-37. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские военные устроили комплексный удар по подразделениям националистов в районах Золотой Нивы, Угледара, Пречистовки.

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При помощи крупнокалиберного орудия «Мста-Б» артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ, который мешал продвижению в ЛНР. Военные рассказал журналистам, что подразделения действовали вместе сослуживцами из пехоты и десантных войск.