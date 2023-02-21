21 февраля 2023, 12:17
Украинские войска за сутки потеряли до 70 бойцов на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении до 70 бойцов ВСУ
Вооруженные силы России ударили по подразделениям националистов на Купянском направлении. За сутки там погибли до 70 украинских военнослужащих, рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Группировка войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии нанесено подразделениям Вооруженных сил Украины поражение у населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.и Погибли до 70 украинских бойцов, ВСУ также потеряли танк, две боевые бронемашины, три авто, РСЗО «Град», гаубица Д-20, американскую гаубицу М777.
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На Краснолиманском направлении погибли более 200 украинских военных, на Донецком — свыше 170. На Херсонском направлении ударили по складу боеприпасов, вывели из строя гаубицу «Акация», две «Гвоздики» и радиолокационную станцию AN/TPQ-37. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские военные устроили комплексный удар по подразделениям националистов в районах Золотой Нивы, Угледара, Пречистовки.
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При помощи крупнокалиберного орудия «Мста-Б» артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ, который мешал продвижению в ЛНР. Военные рассказал журналистам, что подразделения действовали вместе сослуживцами из пехоты и десантных войск.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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