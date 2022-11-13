Спецоперация 13 ноября 2022, 11:00 Украинские войска за сутки почти 60 раз обстреляли ДНР СЦКК: ВСУ за сутки 56 раз обстреляли ДНР, выпустив 308 боеприпасов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины за сутки 56 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 308 боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня», — отметили в публикации.

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В предыдущие сутки со стороны ВСУ зафиксировали 24 обстрела.

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На Донецком и Ясиноватском направлениях противник применял РСЗО «Град», на Горловском — РСЗО HIMARS.

Под обстрел попало восемь районов Донецка, Горловки, Яковлевки, Ясиноватой, Макеевки, Кременца и Докучаевска. В Куйбышевском районе Донецка ранение получил мужчина. Снаряды повредили 13 частных домов и семь инфраструктурных объектов.

ВСУ обстреляли Горловку и Константиновку из РСЗО HIMARS. Политолог Евгений Михайлов в разговоре с «360» допустил, что в скором времени падет самый мощный укрепрайон ВСУ, и обстрелы Донецка прекратятся.