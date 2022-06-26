Украинские войска за сутки обстреляли ДНР почти 30 раз

Украинские военнослужащие за прошлые сутки 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 185 снарядов различного калибра. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Под огнем нацистов оказались районы 13 населенных пунктов ДНР, включая Кременец, Александровку, Старомихайловку, Минеральное, Яковлевку, Ясиноватую, Михайловку, Пантелеймоновку, Доломитное, Гольмовский, Макеевку, Горловку и столицу Донецк (Куйбышевский, Кировский и Киевский районы).

При обстреле повреждения получили 21 домохозяйство и один объект социальной инфраструктуры. Ранение получил один мирный житель.

Ранее стало известно, что после удара «Точкой-У» по населенному пункту Сватово в ЛНР сгорело 23 грузовика.