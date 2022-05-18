Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли ДНР

Украинские военные за сутки 45 раз обстреляли ДНР. В результате их действий ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник применял РСЗО „Град“, артиллерию 152 миллиметра и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметра и 82 миллиметра, СПГ», — сказано в сообщении.

На горловском направлении они использовали артиллерию 122 миллиметра, минометы 120 и 82 миллиметра, РПГ, стрелковое вооружение. Всего выпустили 315 единиц боеприпасов.

Под огонь попали Петровский, Куйбышевский, Ленинский районы Донецка, Зайцево (южное), Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Михайловка, Старомихайловка, Лозовое, Александровка, Еленовка.

В результате обстрела ранения получили мужчина 1939 года рождения, женщины 1969 года рождения, мужчина 1976 года рождения в Горловке, Ясиноватой, Петровском районе Донецка. В Ясиноватой повреждено шесть домой и шесть объектов гражданской инфраструктуры.