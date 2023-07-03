Спецоперация 03 июля 2023, 09:38 Украинские войска за 7 дней потеряли около 3 тысяч бойцов на Луганском направлении Офицер Марочко: ВСУ на Луганском направлении потеряли около 3 тысяч солдат и наемников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска за неделю потеряли около трех тысяч военнослужащих на Луганском направлении, в том числе иностранных наемников. Вооруженные силы России отразили свыше 50 атак, сообщил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников», — сказал офицер.

Реклама

За последние семь дней российские войска отразили свыше 50 атак противника и остановили 14 диверсионно-разведывательных групп. Андрей Марочко сообщил, что на поле боя уничтожили около 40 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, 10 танков, в том числе западного производства, 45 бронемашин и другие образцы военной техники.

Российские танкисты применили на Краснолиманском направлении новую тактику ведения боевых действий — за короткий промежуток времени нанесли большое количество ударов боеприпасами разных видов. На Александро-Калиновском, Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях ударили по скоплениям бойцов и техники Вооруженных сил Украины.