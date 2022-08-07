Украинские войска в субботу, 6 августа, выпустили по Алчевску (ЛНР) ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) республики.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.45 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — сказано в публикации СЦКК ЛНР в Telegram.

ВСУ обстреляли Алчевск вечером, 6 августа. Снаряд попал в жилой многоквартирный девятиэтажный дом. После этого в многоэтажке начался пожар. очевидцы опубликовали в социальных сетях видеозаписи происходящего. Возгорание ликвидировали. Как сообщил мэр города Альберт Апшев, администрация Алчевска приняла меры, для размещение лиц, у которых пострадало жилье. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД, взрывотехники, а также представители СЦКК.

По последним данным, число пострадавших в результате обстрела ВСУ по Алчевску возросло до 13. Среди них четверо детей. Предварительно, погиб один мирный житель.