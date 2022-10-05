Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов «натовского» калибра | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 01:25 Поделиться Telegram

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Viber Украинские войска выпустили по Донецку семь снарядов «натовского» калибра ВСУ выпустили по Донецку семь снарядов калибра 155 миллиметров РИА «Новости»

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Украинские солдаты вечером 4 октября обстреляли Киевский район Донецка, выпустив семь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 23:23 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район). Выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — сказано в заявлении. Позднее представительство сообщило, что в 23:55 по Киевскому району Донецка украинские военные выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

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Западные страны продолжают подливать масла в огонь в конфликт на Украине. США поставляют Киеву вооружение, в том числе РСЗО HIMARS. Однако украинским властям этого мало, они попросили у Вашингтона оперативно-тактические ракеты ATACMS.

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Накануне американский предприниматель Илон Маск высказался о необходимости урегулирования ситуации на Украине. По мнению политолога Владимира Васильева, таким образом он демонстрирует свой интерес к политической карьере. Не исключено, что Маск примет участие в президентской гонке 2024 года.

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