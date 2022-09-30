Украинские войска возобновили обстрел Донецка | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 06:32 Поделиться Telegram

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Viber Украинские войска возобновили обстрел Донецка ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины утром 30 сентября возобновили обстрел Донецка, Пантелеймоновки и Макеевки. Они выпустили артснаряды натовского калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Практически с полуночи населенные пункты республики не обстреливали, однако в 04:15 ВСУ открыли огонь по Макеевке. Они выпустили по Червоногвардейскому району четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

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Следующей мишенью стала Пантелеймоновка. В 04:25 по населенному пункту выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметров. Затем украинские войска еще раз обстреляли Макеевку тремя натовскими снарядами.

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В последующие два часа ВСУ трижды атаковали Донецк. Они обстреляли Ленинский, Буденовский, Куйбышевский и Киевский районы 10 снарядами калибром 155 миллиметров. Огонь вели с позиций в Орловке и Новомихайловке.

В четверг под обстрелами в ДНР получили травмы четыре человека, в том числе женщина 1935 года рождения и мужчина 1932 года рождения в Кировском районе. Они подорвались на запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток».

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