Спецоперация 05 мая 2023, 10:02 Украинские войска устроили на передовой «психологические операции» «Русская весна»: ВСУ для устрашения выставили на передовой новые образцы техники НАТО Официальный сайт президента Украины

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Украинские войска в зоне проведения спецоперации резко активизировались. Они усилили огонь, участили разведку боем и для эффекта устрашения выставили на передовой новые образцы военной техники НАТО, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Враг проводит психоперации, показывая свои колонны и новые образцы техники НАТО, а также скопления пехоты, чтобы попытаться устрашить нас», — рассказали журналисты.

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Военкоры предположили, что подразделения Вооруженных сил Украины изменили тактику в рамках подготовки к контрнаступлению. Украинские артиллеристы на многих участках получили боеприпасы и усилили обстрелы, на южном направлении стали чаще устраивать разведку боем и прощупывать оборону. Активизировались разведывательные и ударные беспилотники.

Германия поставила Украине зенитные системы, бронемашины, реактивные системы залпового огня и другие виды техники. Однако немецкие гаубицы PzH 2000 оказались неготовыми к весенней распутице, а танки Leopard — уязвимыми для российских мин, управляемых ракет и танков.