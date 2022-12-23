Спецоперация 23 декабря 2022, 08:43 Украинские войска усилили радиоэлектронную разведку при помощи советского и импортного оборудования Офицер ЛНР Марочко: ВСУ усилили радиоэлектронную разведку в зоне 2-го армейского корпуса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения Вооруженных сил Украины усилили радиоэлектронную разведку в зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об этом РИА «Новости».

«Отмечается усиление ведения противником радиоэлектронной разведки», — сказал он.

Реклама

По его словам, ВСУ используют как советское, так и современное западное оборудование. Офицер рассказал 22 декабря, что танкисты второго армейского корпуса участвуют в боях на Соледарском направлении. В начале декабря они предотвратили попытку прорыва, уничтожили три боевые машины с экипажем.

Реклама

Ранее Андрей Марочко заявил, что после освобождения ЛНР в июле украинские войска попытались пойти в контрнаступление, но безуспешно. С тех пор они регулярно обстреливают из реактивной системы залпового огня HIMARS населенные пункты республики глубоко в тылу и пытаются прорваться. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сказал, что обстановка на всех участках линии соприкосновения в ЛНР стабилизировалась, украинские войска понесли большие потери.