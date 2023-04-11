Спецоперация 11 апреля 2023, 09:46 Украинские войска удержали только 20% территории Артемовска Военкор Сладков: осталось освободить 20% Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения Вооруженных сил Украины отошли на запад Артемовска и удержали под контролем 20% его территории. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» военкор Александр Сладков.

«[Бойцы] нацелены освободить город окончательно. Осталось около 20%. Это западная сторона, сейчас сжимаются клещи с трех сторон в западной части города», — сказал он.

Реклама

Штурм, по словам военкора, продолжился. Части Вооруженных сил России рассредоточили вокруг Артемовска, а внутри противника атаковала ЧВК «Вагнер». На западе также ударила российская артиллерия. Александр Сладков заявил, что освобождением города занялись высокопрофессиональные бойцы.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что российские войска уверенно продвинулись вперед и взяли под контроль более 75% территории Артемовска. На западе продолжились ожесточенные бои, и о полном освобождении говорить, по его мнению, пока рано.