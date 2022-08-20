Украинские войска ударили по Запорожской АЭС из артиллерии

Украинские военные в очередной раз открыли огонь по территории Запорожской АЭС и пригороду Энергодара. Об этом сообщил член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Киевские каратели открыли огонь по Запорожской АЭС и пригороду Энергодара. Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции. Для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что украинские войска вели атаку с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались рядом с одним из административных зданий. Важные объекты станции не пострадали. Информация о возможных раненых сотрудниках пока уточняется.

«Важно отметить, что в связи с намерениями украинской стороны осуществить провокацию на АЭС, было принято решение о минимизации необходимости нахождения на рабочих местах сотрудников станции, что и позволило избежать человеческих жертв», — подчеркнул представитель ВГА.

По его словам, сразу после удара по Запорожской АЭС украинская сторона начала обстреливать пригород Энергодара. Экстренные службы города привели в готовность оказать помощь пострадавшим.