Спецоперация 21 ноября 2022, 04:27 ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS СЦКК: ВСУ выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗА HIMARS РСЗО HIMARS / Википедия

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Вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике, по населенному пункту выпустили две ракеты из американских РСЗО HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:37 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении.

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По данным представительства республики, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Ранее 6 ноября ВСУ также ночью выпустили по Алчевску три ракеты из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS.

Утром 31 октября украинские вооруженные формирования при обстреле Алчевска попали в гостиницу «Металлург» в спальном районе города. Особенно сильно пострадали три верхних этажа девятиэтажки. Обломки снесли навес на фасаде здания и разлетелись по улице.