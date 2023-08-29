Спецоперация 29 августа 2023, 22:12 Украинские войска снизили давление на флангах Артемовска Пушилин: ВСУ снизили активность на флангах Артемовска для перегруппировки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Интенсивность боев на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут) снизилась. Об этом РИА «Новости» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, снижение интенсивности боев, скорее всего, связано с попыткой ВСУ перегруппироваться и пойти в новое наступление.

Реклама

Врио главы республики подчеркнул, что вооруженные силы России делают все, чтобы не допустить прорыва украинских войск.

Пушилин отметил, что фланги Артемовска остаются горячими направлениями, украинские войска пытаются идти в наступление в районе Клещеевки и Андреевки.

В конце июля командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что у ВСУ есть все условия для того, чтобы вернуть Бахмут. По словам генерала, армия России выстроила оборону таким образом, что украинским военным выгодно проводить атаки с флангов.

В начале августа депутат Госдумы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что тщетные попытки ВСУ прорвать фланги под Артемовском привели к истощению украинских резервов.