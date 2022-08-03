Украинские войска сбросили на Донецк очередную партию мин «Лепесток»

На Куйбышевский район Донецка ВСУ вновь сбросили запрещенные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия. За сутки от них пострадали пять человек, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«Украинские боевики нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району города, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 „Лепесток“ нажимного действия. Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО», — сообщили в штабе.

Обстрел вели около 6 часов снарядами калибром 152 миллиметра. Мины нашли на улицах Вахрушева, Тимура, Энгельса, Этюдной, на проспекте Маршала Жукова. Местных жителей предупредили, что при обнаружении ПМФ-1 нужно обращаться в МЧС.

Украинские военные неоднократно сбрасывали на Донецк запрещенные Оттавской конвенцией мины ПМФ-1 «Лепесток». Глава горадминистрации Алексей Кулемзин ранее показал их фото — небольшого размера с зеленым пластиковым корпусом мины почти незаметны и сильно травмируют случайно задевшего их человека. За минувшие сутки на них наступили пять дончан. Аналогичные мины нашли в Лисичанске.

Россия отправила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности Чжан Цзюню подробную информацию о фактах минирования ВСУ гражданских объектов в ЛНР и ДНР запрещенными минами «Лепесток».