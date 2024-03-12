Спецоперация 12 марта 2024, 10:25 Украинские войска сами подставили ЗРК Patriot под российский удар Аналитик Меркурис: РФ ударила по ЗРК Patriot, когда ВСУ придвинули их к фронту Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Уничтожение зенитных ракетных систем Patriot стало для Вооруженных сил Украины настоящей катастрофой. Однако они сами подставили комплексы под удар, придвинув к линии боевого соприкосновения, заявил в своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.

Украина, по его словам, имела советскую систему ПВО. Когда ее уничтожили, ВСУ снабдили западными системами, а именно ЗРК Patriot и Iris-T. Александр Меркурис заявил, что этих установок оказалось недостаточно — их тоже вывели из строя.

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«Из-за того, что украинцы пытались противодействовать превосходящим силам ВКС России, они стянули свои лучшие установки ПВО. Это позволило России их быстрее обнаружить и ликвидировать. Это стало настоящей катастрофой», — сказал он.

Два американских ЗРК Patriot уничтожили ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер» в 50 километрах от линии боевого соприкосновения. На Украине подтвердили потерю установок и выпустили некролог о погибшем зенитчике.