Спецоперация 21 июня 2023, 09:03 Украинские войска применили в зоне СВО тактику мелких порезов Председатель движения Рогов: ВСУ перешли на тактику мелких порезов и волн наступлений РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины сменили тактику боя в Запорожской области. Они устроили волновые наступления, не жалея солдат, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Они стали использовать тактику мелких порезов и волновых наступлений», — сказал он.

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Владимир Рогов объяснил, что командование украинских войск организовало на Запорожском направлении «мясные штурмы» — непрерывно бросая одно подразделение с техникой за другим, новое взамен уничтоженного.

Российские военнослужащие отразили нападение ВСУ на Угледарском направлении и заставили потерять занятые до этого позиции на Купянском направлении. Военный эксперт Василий Дандыкин и депутат Госдумы Андрей Картаполов предположили, что контрнаступление украинской армии завершится через три недели. Главком ВСУ Валерий Залужный уже попросил остановить военную кампанию из-за больших потерь.