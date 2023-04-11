Спецоперация 11 апреля 2023, 18:20 Украинские войска приготовились отступить из Артемовска «Военная хроника»: ВСУ начали подготовку к отступлению из Артемовска РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины готовятся отступать из Артемовска на фоне продвижения ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

С начала апреля подразделения 3-й бригады оперативного назначения украинской Нацгвардии, а также части 53-й и 93-й механизированных бригад докладывали командованию армии о скором окружении Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер». Некоторые командиры рот и взводов территориальной обороны Украины поделились особыми опасениями относительно окружения.

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Из-за работы российской артиллерии эти соединения лишились тяжелого вооружения и бронированной техники. При этом командиры с начала апреля требовали предоставить «коридор безопасности» и артиллерийскую поддержку, чтобы отойти из города. Помимо этого, они не исключили, что в случае отсутствия помощи самовольно покинут позиции. Это может произойти уже до конца апреля.

По данным Минобороны, на Донецком направлении российские военные сосредоточили основные усилия на освобождении Артемовска. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои за кварталы в центральной части города и вытесняют противника на запад.