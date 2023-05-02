Важное 02 мая 2023, 12:57 Украинские войска потеряли за месяц 15 тысяч бойцов — Шойгу Министр обороны Шойгу объявил, что ВСУ за месяц потеряли 15 тысяч бойцов РИА «Новости»

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Боевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации за последний месяц достигли 15 тысяч человек. Об этом заявил на секторном совещании с руководством Вооруженных сил России министр обороны Сергей Шойгу. Его процитировал ТАСС.

Он заявил, что Запад оказал киевскому режиму беспрецедентную помощь. Несмотря на это, украинская армия лишилась большого количества бойцов.

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«Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», — сказал глава Минобороны.

Российские войска продолжили активные действия на линии боевого соприкосновения. Сергей Шойгу сообщил, что в зоне проведения спецоперации уничтожили 430 танков, восемь вражеских самолетов, 277 беспилотников и другие виды техники.

Бывший офицер разведки американского Корпуса морской пехоты Скотт Риттер оценил потери ВСУ в 80% от первоначального состава группировки из 260 тысяч человек. По его словам, украинскую армию пополнили плохо обученными мобилизованными. Офицер предупредил, что в таких условиях украинская армия не сможет провести успешное контрнаступление.