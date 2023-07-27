Спецоперация 27 июля 2023, 07:46 Украинские войска потеряли под Работино свыше 220 бойцов и 21 танк Председатель движения Рогов: в боях под Работино ВСУ потеряли более 220 бойцов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попытавшись устроить контрнаступление в районе села Работино Запорожской области, Вооруженные силы Украины потеряли более 220 военнослужащих, 21 танк, 14 бронемашин пехоты и другую технику. Российские войска грамотно выстроили оборону и ответили на удар, заявил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В результате грамотно выстроенной обороны, а также четких и самоотверженных действий русских воинов 58-й армии, были уничтожены не менее 21 танка, включая Leopard, 14 БМП различных модификаций, включая Bradley, и одна ИМР», — написал он.

Реклама

Украинская армия, по словам Владимира Рогова, бросила в бой на Ореховском направлении не меньше двух штурмовых отрядов и две танковые роты с бронированной техникой. Помимо техники ВСУ понесли большие потери в живой силе. Он сообщил, что ВСУ лишились более 220 военнослужащих.

Только в первой половине дня 26 июля украинские подразделения устроили 36 атак на Запорожскую область. Минобороны России подтвердило, что ВСУ возобновили наступление на Ореховском направлении, но нападения отразили и удержали позиции. Противник лишился бронетехники и военнослужащих.