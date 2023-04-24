24 апреля 2023, 14:28
Украинские войска потеряли на Купянском направлении более 70 бойцов
Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении более 70 бойцов ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили на Купянском направлении склад боеприпасов, военную технику и остановили вылазку двух диверсионно-разведывательных групп. Вооруженные силы Украины потеряли более 70 бойцов, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Удары нанесли артиллерийские расчеты группировки войск «Запад», армейская и оперативно-тактическая авиация. Они успешно атаковали украинские подразделения около Стельмаховки ЛНР, Артемовки, Синьковки, Ивановки и Фиголевки Харьковской области.
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Нападение двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ остановили возле Новоселовского ЛНР и Синьковки Харьковской области. У Стельмаховки также уничтожили склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.
В общей сложности за сутки на Купянском направлении украинские военные остались без трех пикапов, боевой бронемашины и свыше 70 военных. На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 60 бойцов, на Донецком — свыше 280, в том числе наемников, на Запорожском и Южно-Донецком — более 20, на Херсонском — до 40 человек.
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