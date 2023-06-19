Спецоперация 19 июня 2023, 14:42 Украинские войска потеряли на Южно-Донецком направлении более 100 бойцов Минобороны: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки превысили 100 человек РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на Южно-Донецком направлении более 10 бойцов, бронемашины, танки, боевые машины пехоты и другие виды техники. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об этом на брифинге.

«Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 100 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Противника лишили 14 боевых бронированных машин, 10 боевых машин пехоты, четырех автомобилей, трех танков, двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», гаубиц Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

Игорь Конашенков сообщил, что именно на Южно-Донецком и Донецком направлениях ВСУ предпринимали самые активные попытки наступления. Группировка воск «Восток», авиация и артиллерия остановила три атаки сводных групп ВСУ на Времевском выступе. Еще на два нападения ответили возле Малой Токмачки Запорожской области.

На Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли свыше 340 бойцов, российские войска отразили четыре атаки.