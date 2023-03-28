Спецоперация 28 марта 2023, 15:07 Украинские войска потеряли на Херсонском направлении до 18 бойцов Минобороны: ВС России на Херсонском направлении за сутки уничтожили пять автомобилей ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска нанесли удар по Вооруженным силам Украины на Херсонском направлении. Противник потерял до 18 бойцов и технику, объявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей», — сказал он.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли за сутки до 20 военнослужащих, на Донецком — до 240 человек, на Краснолиманском — до 125 бойцов, на Купянском — до 65 военнослужащих.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия и ракетные войска ударили по 96 артиллерийским подразделениям ВСУ, бойцам и технике в 114 районах боевых действий.

У населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области вывели из строя радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300, в разных районах проведения спецоперации перехватили 18 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и управляемый реактивный снаряд GLSDB.