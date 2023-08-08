Спецоперация 08 августа 2023, 12:15 Украинские войска попытались зажигательными снарядами выдавить ВС России из укрепрайонов Офицер Марочко: ВСУ применили на Краснолиманском направлении зажигательные боеприпасы РИА «Новости»

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Укрепрайоны Вооруженных сил России на Краснолиманском направлении начали обстреливать зажигательными снарядами. Противник решил поджечь сухостой и вынудить военных уйти, но нападение пошло не по плану, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении противник при помощи зажигательных боеприпасов пытается вынудить наших военнослужащих покинуть позиции», — написал он.

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Российские военные заняли укрепрайоны около Кременских лесов. Вооруженные силы Украины, по словам офицера, задумали поджечь сухостой, чтобы огонь перекинулся на позиции противника и вынудил оставить позиции.

Андрей Марочко сообщил, что им удалось реализовать только первую часть плана — благодаря жаре +40 градусов загорелась древесина. Но ветер резко переменил направление и сорвал замысел ВСУ.

Войска России продвинулись на Краснолиманском направлении, сообщили «Известия». Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал его одним из самых успешных в зоне проведения спецоперации.