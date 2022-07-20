Украинские войска покинули Северск

Военнослужащие Украины почти полностью покинули Северск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко.

Он пояснил, что боевики немного отошли от города на вторую линию обороны, но продолжают обстрелы дислокации Союзных войск и инфраструктуры.

«Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населенном пункте. <…> Они находятся в большей степени на второй линии обороны. Они отошли немного от этого населенного пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре данного населенного пункта», — сказал он.

В начале этой недели помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что Северск перешел под оперативный контроль Народной милиции ЛНР. Он подчеркнул, что основные бои происходят в окрестностях.

«Идет очень интенсивный обстрел со стороны Краматорска артиллерией ВСУ по Северску», — заявил Киселев.

Представитель МВД ЛНР добавил, что силы Донецкой Народной Республики начали зачистку восточной части города.