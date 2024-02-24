Спецоперация 24 февраля 2024, 13:54 Украинские войска оставили часть позиций под Авдеевкой Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ ушли из Ласточкина под Авдеевкой РИА «Новости»

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Украинские боевики покинули некоторые позиции под Авдеевкой. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, сообщила «Газета.ru».

По его информации, ВСУ оставили позиции возле Ласточкина под Авдеевкой. Советник главы ДНР добавил, что украинским военным пришлось отступить из-за огня российской артиллерии и планирующих бомб.

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«Отошедшие из Авдеевки вооруженные формирования Украины <…> были вынуждены покинуть часть своих позиций», — указал Кимаковский.

Минобороны информировало, что российским бойцам удалось отбросить ВСУ как минимум на 10 километров при освобождении Авдеевки. Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев отчитался министру обороны Сергею Шойгу, что ВС России продолжили наступать в зоне спецоперации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный город и анонсировал его восстановление. По его словам, коммунальным службам придется провести большую работу. Он добавил, что перед восстановлением территорию Авдеевки следует полностью разминировать, сообщил «Царьград».