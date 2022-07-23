Украинские войска обстреляли из «Градов» Киевский и Кировский районы Донецка

Более 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Град» выпустили украинские боевики по Донецку. Под ударами оказались Кировский и Киевский районы города. Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

По Кировскому району Донецка ВСУ выпустили 10 ракет «Град» из населенного пункта Красногоровка.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, снаряды повредили на улице Слепнева дома мирных жителей, автомобили и газопровод.

В Киевский район Донецка прилетело 15 снарядов ракетных систем залпового огня «Град». Данных о повреждениях, погибших и пострадавших пока нет.

Обстрелы двух районов города произошли с разницей менее получаса.