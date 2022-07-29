Украинские войска обстреляли территорию ДНР из крупнокалиберных орудий

Вооруженные формирования Украины обстреляли из крупнокалиберных орудий Макеевку, Ясиноватую и Лозовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По Макеевке в 21:45 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров, в 22:00 из 122-миллиметрового орудия обстреляли Ясиноватую, в населенный пункт прилетело пять снарядов калибром 122 миллиметра. В 22:16 со стороны ВСУ выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров.

В Мелитополе система ПВО отразила атаку украинских беспилотников, об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские боевики ночью предприняли попытку атаковать гражданскую инфраструктуру города Мелитополь ударными беспилотниками. Сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена», — сообщил Рогов.