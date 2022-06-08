Украинские войска обстреляли территорию ДНР 67 раз за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) 67 раз за сутки, выпустив 543 единицы различных боеприпасов. Один человек погиб, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Огонь велся по 16 населенным пунктам, в том числе по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка, Никитовскому и Калининскому районам Горловки, Ясиноватой. На донецком направлении украинские войска использовали ракеты РСЗО «Град», крупнокалиберную артиллерию и минометы, а на горловском — ракеты РСЗО «Ураган» и «Град», крупнокалиберную артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В результате массированных обстрелов один человек погиб, добавили в ведомстве. Еще шесть, согласно данным СЦКК, получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших выявили в Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Макеевке, Яковлевке и Красном Партизане. Повреждения получило 34 дома.

Тем временем военные разминировали 2,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, сообщил RT. Спасатели обследовали 35 зданий, один мост и 9,64 километра дорог.