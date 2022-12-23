Спецоперация 23 декабря 2022, 07:20 Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР СЦКК: два жилых дома в ЛНР получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Два жилых дома получили повреждения в результате обстрела населенного пункта Сватово в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки украинские боевики обстреляли Сватово. Применялось артиллерийское орудие калибром 155 миллиметров — всего по территории ЛНР выпустили четыре снаряда.

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«В результате обстрела повреждены два жилых дома», — уточнили в ведомстве.

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В середине декабря два мирных жителя ЛНР пострадали при обстреле ВСУ. За сутки украинские боевики и один раз обстреляли Кременную и трижды — Сватово. Всего по населенным пунктам выпустили 14 снарядов.

Во вторник, 20 декабря, отделение почты пострадало в ЛНР после обстрелов ВСУ. Всего боевики выпустили пять ракет из американской системы залпового огня и один снаряд калибром 155 миллиметров.