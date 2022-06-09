Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

Войска Украины атаковали с применением реактивных систем залпового огня город Стаханов в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел велся с огневых позиций в районе города Бахмут, известного также как Артемовск. Вооруженные силы Украины выпустили 20 снарядов.

Украинские военные регулярно обстреливают жилые районы ЛНР. Они атаковали 7 июня Светлодарск в момент раздачи гумпомощи. Одна женщина погибла, еще два человека были ранены.

Местные жители также рассказывают о зверствах боевиков. В населенном пункте Попасная они выгоняли хозяев домов и сжигали их хозяйство.