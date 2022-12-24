Спецоперация 24 декабря 2022, 07:38 Украинские войска обстреляли село Половинкино в ЛНР СЦКК: ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по селу Половинкино в ЛНР РИА «Новости»

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Украинские войска ранним утром 24 декабря выпустили по селу Половинкино Старобельского района три ракеты из РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны ВСУ зафиксирован обстрел: ​​05:05 по населенному пункту Половинкино (Старобельский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», — уточнили в ведомстве.

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В ночь на 19 декабря украинские военные обстреляли Новоселовку из РСЗО HIMARS. 17 декабря стало известно о гибели трех жителей Счастья. Днем ранее11 жителей населенного пункта Лантратовка погибли, еще 17 получили ранения во время обстрела со стороны ВСУ.

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В конце ноября обстрелы ЛНР со стороны ВСУ разрушили два жилых дома и здание СЭС. По данным ведомства, удар нанесли из РСЗО M142 HIMARS: по населенному пункту Брянка выпустили шесть ракет.