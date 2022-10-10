Ранения при обстреле ВСУ поселка Курской области получили два человека | 360°

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Ранения при обстреле ВСУ поселка Курской области получили два человека

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о двух раненных после обстрела ВСУ

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Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе. В результате атаки пострадали два местных жителя, написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Украина вела артиллерийский огонь по району спиртзавода, было зафиксировано шесть прилетов, уточнил губернатор. В результате обстрела загорелся двухэтажный жилой дом.

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«По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем», — добавил Старовойт.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о переводе школ и вузов на дистанционное обучение, которое будет длиться две недели, сообщило RT.

Дистант ввели в учебных заведениях Белгорода, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а таже Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов. Глава региона связал такие меры с безопасностью учащихся.

Ранее Совместный центр контроля и координации огня сообщил об обстреле населенного пункта Старобельск, украинские военные вели огонь из реактивной системы залпового огня HIMARS.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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