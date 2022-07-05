Украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

ВСУ ударили по Гольмовскому со стороны населенного пункта Николаевка вторая, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Также украинские военные обстреляли Горловку со стороны Дзержинка, запустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра.

Накануне украинские войска применили западное вооружение, нанеся удар из РСЗО М142 HIMARS по поселку Снежное.