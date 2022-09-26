Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 21:07 Поделиться Telegram

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Viber Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона «Известия»: украинские войска обстреляли набережную в Херсоне РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли набережную в Херсоне. В результате атаки пострадали четыре человека, написали «Известия» со ссылкой на корреспондента. Известно об одном погибшем.

По информации журналистов, снаряды ВСУ попали по барже с фурами. Всего в городе прогремели шесть взрывов. Погиб, сообщил ТАСС, один человек.

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Предположительной целью был паром. Взрыв, по имеющимся данным, прогремел в воздухе. Два находившихся на барже грузовика посекло осколками, как и ее саму.

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Днем 26 сентября украинские военные атаковали Антоновский мост в Херсонской области. Перед этим система ПВО сработала в Новой Каховке.

Украинская сторона усилила обстрелы после начла проведения референдумов в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях. Голосование за вхождение территорий в состав России завершится во вторник, 27 сентября.

Заместитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее выразил уверенность, что регион станет частью России уже в самое ближайшее время. По это словам, вхождение в состав страны позволит области наладить мирную жизнь. Референдум в регионе уже признали состоявшимся, так как явка преодолела порог в 50%.

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