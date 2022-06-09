Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские военные нанесли ракетный удар по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Авдеевка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Накануне ВСУ из артиллерии обстреляли центральную часть Донецка. Снаряды упали в районе площади Ленина и Дома правительства.

Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram уточнил, что атака велась с позиций ВСУ в Песках. Украинские силы использовали артиллерию калибром 155 миллиметров.

Прибывшие на место обстрелов сотрудники Следкома зафиксировали, что ВСУ совершили обстрел с применением снарядов НАТО.