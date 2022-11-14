Спецоперация 14 ноября 2022, 06:42 Украинские войска обстреляли Иловайск, Торез и Яковлевку в ДНР ВСУ обстреляли ракетами HIMARS Иловайск и Торез

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Утром 14 ноября Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Иловайск, Яковлевку и Торез. Они выпустили по ним три артиллерийских снаряда и 10 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

В 04:45 украинские войска обстреляли одновременно два города — Иловайск и Торез. По ним выпустили четыре и шесть ракет РСЗО HIMARS соответственно. Обстрел вели с позиций вблизи села Мемрик. Спустя полчаса из Авдеевки обстреляли Яковлевку. По селу выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.

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ВСУ также ударили по селу Сабовка в Луганской Народной Республике. Пять ракет HIMARS повредили школу и жилые дома.

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На территории Украины утром объявили воздушную тревогу. Об опасности ударов предупредили власти восьми регионов, в том числе Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областей. Глава городской администрации Харькова Игорь Терехов заявил, что пострадал промышленный объект на территории Индустриального района.