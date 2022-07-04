Украинские войска обстреляли Горловку

Вооруженные силы Украины атаковали Горловку. Они обстреляли поселок шахты Гагарина минами калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Украинские войска открыли огонь в 06:05 по поселку шахты Гагарина в Горловке. Они выпустили пять мин калибром 120 миллиметров. Обстрел вели с позиций вблизи населенного пункта Ленинское.

В ночь на 4 июля боевики атаковали Гольмовский и Доломитное со стороны Кодема и Новолуганского. Они выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра и четыре мины калибром 120 миллиметров.