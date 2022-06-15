Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Обстрел Горловки и южного Зайцева зафиксировали утром 15 июня. Вооруженные силы Украины использовали мины и артснаряды, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Восемь снарядов калибром 152 миллиметра выпустили по Горловке в 05:10. Еще 20 мин калибром 60 миллиметров прилетели в южное Зайцево в 06:00. Обстрелы велись из Курдюмовки и Жованки соответственно.

Также минувшим утром ВСУ атаковали Гольмовский. Они выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра. Аналогичное нападение произошло ночью.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки под обстрелами ВСУ два мирных жителя погибли и восемь человек получили травмы.