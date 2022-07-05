Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские военные утром 5 июля обстреляли три района Донецка и Новоселовку, используя снаряды и мины натовского калибра. Об атаках на столицу ДНР в Теlеgrаm сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, Новоселовку обстреляли в 07:35 четырьмя минами калибра 120 миллиметров.

Чуть позже, в 07:55, пять снарядов калибра 155 миллиметров ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка. В 08:20 столько же боеприпасов использовали для удара по Петровскому району, в 08:10 и 08:40 ВСУ выпустили по десять таких снарядов по Киевскому району.

Как написало РИА «Новости», артиллерию калибра 155 миллиметров используют страны НАТО. США, Австралия, Канада поставили на Украину десятки дальнобойных гаубиц М777 под такие боеприпасы. Украинские войска не раз обстреливали из них города Донбасса.