ВСУ менее чем за час дважды обстреляли столицу Донецкой Народной Республики, по городу выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.49 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. <…> 02.37 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в публикациях представительства.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что народы России и Украины никогда не забудут НАТО готовность помогать националистам убивать детей в Донбассе. Поставляя киевскому режиму дальнобойное вооружение и реактивные системы залпового огня, украинские партнеры сдвигают дальше на Запад «условную линию безопасности», подчеркнул дипломат.