Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
СЦКК ДНР: ВСУ менее чем за час выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
ВСУ менее чем за час дважды обстреляли столицу Донецкой Народной Республики, по городу выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.49 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. <…> 02.37 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в публикациях представительства.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что народы России и Украины никогда не забудут НАТО готовность помогать националистам убивать детей в Донбассе. Поставляя киевскому режиму дальнобойное вооружение и реактивные системы залпового огня, украинские партнеры сдвигают дальше на Запад «условную линию безопасности», подчеркнул дипломат.