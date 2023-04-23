23 апреля 2023, 10:44
Украинские войска нанесли массированный удар из «Града» по Донецку
ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по Донецку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Украина.ru».
«Только что ВСУ выпустили полпакета "Града" по Донецку», — сказано в сообщении.
Реклама
По информации СЦКК ДНР, под удар попали Киевский и Кировский районы города. В общей сложности по ним было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня в течение получаса. Удар наносился из населенных пунктов Ласточкино и Желанное Первое.
Кроме того, под огонь противника попал поселок Зайцево, по нему ВСУ выпустили семь ракет калибра 155 миллиметров. Также оказалась под обстрелом Макеевка. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
ВСУ начали обстреливать Донецк утром в воскресенье, 23 апреля. Дважды в течение 20 минут они ударили по городу из ствольной артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Под огнем оказался Кировский район. После 07:00 украинские войска продолжили обстрел, выпустив по городу 14 ракет.
ВСУ
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама