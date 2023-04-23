Спецоперация 23 апреля 2023, 10:44 Украинские войска нанесли массированный удар из «Града» по Донецку ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по Донецку Telegram

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Украина.ru».

«Только что ВСУ выпустили полпакета "Града" по Донецку», — сказано в сообщении.

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По информации СЦКК ДНР, под удар попали Киевский и Кировский районы города. В общей сложности по ним было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня в течение получаса. Удар наносился из населенных пунктов Ласточкино и Желанное Первое.

Кроме того, под огонь противника попал поселок Зайцево, по нему ВСУ выпустили семь ракет калибра 155 миллиметров. Также оказалась под обстрелом Макеевка. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

ВСУ начали обстреливать Донецк утром в воскресенье, 23 апреля. Дважды в течение 20 минут они ударили по городу из ствольной артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Под огнем оказался Кировский район. После 07:00 украинские войска продолжили обстрел, выпустив по городу 14 ракет.