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Украинские войска начали стягивать основные силы к Запорожской области

Член ВГА Рогов: ВСУ определили Запорожскую область как приоритетную для контрнаступления

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Украинские военные считают Запорожскую область приоритетным направлением для организации контрнаступления и уже начали стягивать основные силы к региону. Об этом РИА «Новости» сообщил член областной военно-гражданской администрации и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские власти понимают, что регион неизбежно станет частью Российской Федерации, и стремятся нанести удар как можно скорее.

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«Запорожье для них стало приоритетным направлением удара, сюда стягивают большое количество живой силы и техники. Переброшены свыше 450 наемников, прошедших подготовку в иностранных учебных центрах», — добавил он.

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Рогов подчеркнул, что вся область останется под контролем России, а прорыва линии обороны никто не допустит.

Ранее член ВГА заявил, что, пока областной центр Запорожье остается под контролем Украины, временной столицей региона станет город Мелитополь.

Жители Запорожской области на прошедшем референдуме абсолютным большинством голосов решили присоединиться к России.

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