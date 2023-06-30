Спецоперация 30 июня 2023, 08:11 Украинские войска на танках НАТО пошли в атаку под Артемовском Офицер Марочко: ВСУ на технике НАТО атаковали под Артемовском, ВС России остановили их

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Российские войска отбили атаку Вооруженных сил Украины на военной технике НАТО в районе Артемовска. Противник пытался прорвать линию обороны с северо- и юго-западного направлений, сказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Батальонно-тактические группы, по его словам, пошли на Артемовск с северо-запада и юго-запада. Они использовали артиллерию, танки и бронетехнику из стран НАТО, но штурм провалился — подразделения российской армии отбили атаки и не допустили прорыва.

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Андрей Марочко заявлял, что ВСУ продолжили предпринимать попытки вернуть контроль над Артемовском. В пригороде ежедневно фиксировали атаки противника. Похожая ситуация в Кременной — по словам офицера, ВСУ упорно шли в бой, несмотря на непогоду и большие потери. Российские подразделения работали круглосуточно.