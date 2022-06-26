Украинские войска использовали тактику террористов ИГИЛ

Удары российской армии по трем центрам подготовки боевиков привели к панике среди украинских военных, которые не знают, что им предпринять. При этом командование совершает новые и безуспешные попытки вернуть под контроль остров Змеиный, теряя последнюю авиационную технику. Об этом «360» в ходе разбора брифинга Минобороны России заявил специалист по межнациональным конфликтам и политолог Евгений Михайлов.

Он напомнил о заявлении о потере боеспособности сразу нескольких бригад украинских вооруженных сил. По мнению политолога, сейчас так можно сказать обо всей украинской армии, которая полностью теряет свои силы. Об этом также свидетельствуют удары по центрам подготовки боевиков.

«Я бы не хотел называть их центрами подготовки. Это лагеря подготовки террористов, которые уничтожают свое мирное население. Это тактика „Исламского государства“*, их нужно уничтожить», — заявил Михайлов.

Политолог добавил, что из-за ударов российской армии украинские военные впали в панику. Об этом свидетельствуют найденные записки и видеозаписи бойцов, где они передают привет властям Киева, которые находятся на отдыхе, пока остальные воюют.

«Интересен момент нападения на остров Змеиный. Не оставляет украинская армия попыток вернуть контроль над этим маленьким, но стратегически важным объектом, теряя последнюю авиационную технику. В очередной раз был сбит Су-25, сработала защита, потерь в личном составе российских войск нет», — подытожил Михайлов.

Российские войска ракетами «Калибр» уничтожили учебные центры украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. Об этом сегодня заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что это позволило сорвать переброску двух мотопехотных и аэромобильной бригады ВСУ в зону боевых действий. Все военные объединения полностью утратили свою боеспособность.

Украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов, выпущенных по острову Змеиный, сбил на подлете комплекс «Панцирь-С». Неудачная попытка атаки со стороны ВСУ не привела к жертвам среди российского гарнизона и разрушениям на территории.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.