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    27 июня 2022, 06:22

    Украинские войска дважды за утро обстреляли Доломитное в ДНР

    ВСУ дважды за утро обстреляли Доломитное в ДНР

    Екатерина Виславская

    Населенный пункт Доломитное дважды подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

    Украинские войска вели обстрел из населенного пункта Курдюмовка. В 03:10 они выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 06:05 — 20 аналогичных снарядов.

    Тем временем бойцы Народной милиции ЛНР предупредили, что украинские военные начали переодеваться в их форму. Им приходится регулярно менять отличительные знаки.