Украинские войска дважды за утро обстреляли Доломитное в ДНР

Населенный пункт Доломитное дважды подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Украинские войска вели обстрел из населенного пункта Курдюмовка. В 03:10 они выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 06:05 — 20 аналогичных снарядов.

Тем временем бойцы Народной милиции ЛНР предупредили, что украинские военные начали переодеваться в их форму. Им приходится регулярно менять отличительные знаки.