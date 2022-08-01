Утром 1 августа украинские войска дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка. Они использовали орудия среднего калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Первый обстрел произошел в 05:25, второй ровно через час. Украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка в общей сложности 18 артснарядов калибром 152 миллиметра. Атаку вели из Первомайского и Невельского.

Кроме того, в 06:20 с позиций в населенном пункте Зайцево Северное обстреляли Зайцево Южное. Военные использовали пять мин калибром 120 миллиметров.