Важное 18 октября 2022, 20:41 Украинские войска для предотвращения бегства с передовой применяли заградотряды — Суровикин Генерал Суровикин заявил, что украинцы предотвращают бегство солдат с поля боя расстрелами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Командующий российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин рассказал о жестоких способах Киева предотвратить бегство солдат с поля боя. По его словам, пытающихся бежать расстреливают.

«Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя», — заявил он.

Реклама

Суровикин пояснил, что сейчас бойцы ВСУ пытаются прорвать оборону российский войск. Для этого они стягивают все резервы на передовую. В бой среди прочих идут силы территориальной обороны, которые не прошли специальную подготовку.

Реклама

По мнению генерала, это грозит солдатам быстрым уничтожением.