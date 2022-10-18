18 октября 2022, 20:41
Украинские войска для предотвращения бегства с передовой применяли заградотряды — Суровикин
Генерал Суровикин заявил, что украинцы предотвращают бегство солдат с поля боя расстрелами
Командующий российской группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин рассказал о жестоких способах Киева предотвратить бегство солдат с поля боя. По его словам, пытающихся бежать расстреливают.
«Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя», — заявил он.
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Суровикин пояснил, что сейчас бойцы ВСУ пытаются прорвать оборону российский войск. Для этого они стягивают все резервы на передовую. В бой среди прочих идут силы территориальной обороны, которые не прошли специальную подготовку.
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По мнению генерала, это грозит солдатам быстрым уничтожением.
Специальная военная операция РФ на Украине
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